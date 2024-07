‘I Tre Moschettieri – Opera Pop’ anteprime a Roma e Milano | al via le prevendite

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sta per arrivare una nuova versione musicale italiana de I TrePop prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo (di cui è Direttore Artistico Giorgio Pasotti) che arriverà nei più importanti teatri italiani. I biglietti per le date di anteprima del tour al Teatro Nazionale di(dal 16 febbraio 2025) e al Teatro Brancaccio di(dal 5 marzo 2025) sono disponibili in prevendita su TicketOne. Uno spettacolo dove musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone nei panni di Athos, Porthos e Aramis. C’è anche il tocco innovativo di Giuliano Peparini a cui è affidata la direzione artistica e la regia. Le coreografie sono firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller, musiche di Giò Di Tonno e testi di Alessandro Di Zio.