Francesca Toto e DMO Borghi Etruschi | un nuovo approccio per valorizzare il patrimonio storico e culturale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La strategia messa in campo dae dal suo team alla DMOrappresenta un esempio brillante di come l’innovazione e la cooperazione possano rivoluzionare il settore turistico. Focalizzandosi sulla valorizzazione delle Necropoli Etrusche, une archeologico ancora poco conosciuto, sono riusciti ad attirare un pubblicoe ad accrescere l’interesse per queste meraviglie culturali. L’obiettivo di raggiungere un’utenza più ampia e diversificata, oltre a quella locale, riflette una visione lungimirante e un impegno concreto nella promozionee turistica dell’Etruria Meridionale. Per capirne di più, abbiamo pensato di intervistarla, facendoci raccontare la sua recente esperienza nel settore turistico.