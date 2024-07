Riassunto | Cepton firma un accordo definitivo per essere rilevata da Koito

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo la chiusura della transazione proposta,opererà come controllata indiretta a capitale privato dinegli Stati Uniti, con sede centrale a San Jose, CA.collaborano dal 2017 per industrializzare le soluzioni lidar dalle prestazioni elevate per applicazioni industriali, nell’automotive commerciale di massa e nelle infrastrutture smart. La transazione proposta è ben posizionata per accelerare la commercializzazione della tecnologia lidar diattraverso una maggiore stabilità e scalabilità finanziaria. L’integrazione diattraverso la transazione proposta dovrebbe potenziare le capacità dinelle soluzioni di rilevamento per autoveicoli grazie al rafforzamento del progresso tecnologico, alle offerte di prodotti e alla penetrazione del mercato in nuovi settori verticali.