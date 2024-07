Parigi 2024 triathlon CONI | Se acque Senna idonee e sicure azzurri gareggeranno senza problemi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilprende posizione circa la vicenda intricata delai Giochi di, la cui gara maschile prevista oggi è stata invece rinviata perché ledella, dove sono previste le competizioni, non rispetta i requisiti minimi legati all’inquinamento: “Ilconfida nel Comitato Olimpico Internazionale, garante da sempre della salute degli atleti. Se le autorità competenti riterranno ledellaallo svolgimento delle gare die asranno le condizioni dizza previste, glidell’Italia Team prenderanno parte alle competizioni. L’Italia Team non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito, certo che il CIO assumerà la decisione più giusta a tutela degli atleti, veri protagonisti dei Giochi Olimpici”.