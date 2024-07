Parigi 2024 Jacobs arrivato al Villaggio Olimpico | Sono emozionato darò il 1000 per cento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– Marcellè a. E’da Roma questa mattina, con gli altri Azzurri dell’Atletica (leggi qui), per scrivere la storia nei 100 metri, ancora una volta. Il sogno è replicare il successo straordinario di Tokyo 2020 e il campioneè entusiasta: “, mi stavo godendoanche dall’alto. Questa Olimpiade sarà molto diversa da Tokyo, lì ilera semideserto non avevamo contatti. Carico? Certo, la carica la metterò in questo week end quando l’obiettivo sarà far girare le gambe fortissimo”. E’ molto fiducioso l’atleta delle Fiamme Oro. Come riporta l’Ansa, ha detto: “Ho fatto dei test e le gambe girano bene – ha detto il velocista azzurro ai microfoni di Sportmediaset – ma so che devo correre più forte degli altri”.