Olimpiadi di Parigi perché si parla tanto del quarto posto di Benedetta Pilato

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo aver ottenuto ilai 100 metri rana,ha lasciato tutti senza parole reagendo alla mancata medaglia in maniera inaspettata. Lacrime di felicità per quello che, per un centesimo, sarebbe potuto essere un bronzo., l’intervista dopo la finale dei 100 rana 19 anni, una forte voglia di farsi conoscere per le sue capacità e una gara davvero importate. Il 29 luglioha nuotato più veloce possibile per provare a salire sul podio dei 100 rana delledi. Una competizione che dura una manciata di secondi, ma che viene preparata per anni.ha dato il massimo, partendo in corsia laterale e arrivando alper un solo centesimo. Una gara comunque davvero ben fatta,che lei stessa non è riuscita a contenere la felicità.