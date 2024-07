LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia il secondo giorno di qualificazione per Giovanni Pellielo ora le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:01 C’è Jessica Rossi in pedana per questa prima serie, vediamo come si comporta l’azzurra. 9:00 Ci siamo! Si parte con la gara femminile. 8:58 L’ultimo percorso netto della storia olimpica risale a Londra 2012: a sparare 125/125 fu Micheal Diamond 8:55 Ancora cinque minuti e si. 8:54 Vedremo se “Johnny”riuscirà a regalarci l’ennesima magia. L’azzurro è apparso in ritmo nella giornata di ieri. Ma nelcome sappiamo basta davvero un nulla per vanificare tutto. 8:51 Sarà una mattinata di grande emozione al poligono di Châteauroux. Ogni piattello mancato potrà rivelarsi fatale.