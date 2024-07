Ginnastica artistica l’Italia ha sognato una medaglia lontana contro i colossi | punteggi inarrivabili con la squadra ma per il 2028…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono serviti 257.8 punti per salire sul podio nella gara a squadre dimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli USA si sono messi al collo ladi bronzo con 257.793 alle spalle di Giappone (259.594) e Cina (259.062), mentreha concluso al sesto posto con 248.260: nove punti e mezzo di distacco dalla gloria dell’alloro a cinque cerchi, che non sono riassumibili con le due cadute di Carlo Macchini e qualche indecisione negli altri sedici esercizi. Lanel team event, ovvero la gara che premia la profondità e la qualità del movimento ginnico di un intero Paese, non era alla portata per gli azzurri. Il risottenuto dagli americani è decisamente migliore superiore rispetto alle migliori prestazioni fornite dalnei quattro eventi internazionali delle ultime due stagioni: 252.2 agli Europei 2024 chiusi con il bronzo, 249.