FOTO Salerno | apre Balnea la spiaggia libera per tutti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scelto di festeggiare il suo compleanno tra gli utenti della, il sindaco diVincenzo Napoli che, oggi, al fianco dell’assessore alle politiche sociali del Comune di, Paola De Roberto ha ufficialmente tagliato il nastro al secondo anno di attività della specialesituata in via Lungomare Colombo, 134. Grazie alla collaborazione con tre associazioni (AOS, Gatto con gli stivali e Rafiki), laè in grado di offrire una serie di servizi Anche a persone con disabilità. Da quest’anno inoltre sarà possibile anche offrire servizi per i non vedenti e non udenti, come la presenza di interpreti LIS, oltre agli educatori ed animatori.