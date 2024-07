Firenze spettacolo di manipolazione del fuoco in scena all' Anconella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 - Un sugestivodie dominazione delva inmercoledì 31 luglio alle ore all', Via Villamagna, ad opera della Compagnia La Baracca in “Foco Sapiens". Dal buio dell'origine del mondo emergono due ominidi e due umani. I primi raccontano l'evoluzione della specie umana attraverso l'uso e il dominio del: coreografe con oggetti infuocati, uso del corpo e dello spazio. I secondi, con la loro voce – a volte come affabulazione, altre come dialogo – accompagnano lo svolgersi della storia.