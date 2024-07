Da Regione Lombardia ad Ats Bergamo | ulteriori 17 milioni per abbattere le liste d’attesa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Daarrivano nuove risorse perlee per Atssono stati destinati1.754.230 euro, in aggiunta agli stanziamenti erogati in precedenza per questo obiettivo. Il provvedimento Altri 23,5di euro per proseguire nelle azioni di riduzione delledi attesa. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. “Con questo provvedimento – ha affermato l’assessore Bertolaso – adottiamo ogni iniziativa utile per l’abbattimento delledestinando, in totale, circa 84di euro di fondi per il 2024 per questo specifico intervento.