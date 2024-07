Caso Francesca Deidda l’autopsia rivela la causa della morte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024)la. Sarebbe emerso un violento colpo alla testa, la 42enne scomparsa da San Sperate, a circa 20 chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito è morta a seguito di un violento colpo sul lato destrofronte, inferto da un corpo contundente. A dirlo è il referto del medico legale, il dottor Roberto Demontis che a Cagliari ha condottosul corpodonna. Per l’accusa, il responsabile è il marito di, Igor Sollai, 43 anni, in carcere a Uta per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dalnon sarebbero emersi altri segni di violenza sul corpodonna. L’ipotesi è che la donna possa essere stata uccisa da un unico colpo alla testa, inferto mentre dormiva.