Cacciati fuori dal palazzetto ci tuteleremo

(Di martedì 30 luglio 2024) La società sportiva Sangiorgio di calcio a 5 sfrattata daldello sport, l’impianto che ha ospitato le sue partite per ben 22 anni. La richiesta della società di continuare a giocarci è stata inoltrata al Comune il primo giugno. Non c’è stato riscontro così come non c’è stato ai quattro successivi solleciti resisi necessari stando in scadenza i termini per l’iscrizione della squadra al campionato con l’indicazione della struttura di gioco. La risposta, negativa, è giunta lo scorso 25 luglio firmata dal vice sindaco assessore allo sport, Fabio Senzacqua, il quale scrive: "Si comunica che per l’impianto comunale PalaSavelli è in corso di svolgimento la procedura di gara per l’individuazione del concessionario pertanto allo stato attuale non è possibile fornire riscontro sulla disponibilità di spazi".