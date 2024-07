Sovraffollamento ospedali in Toscana Giani | I turisti extra Ue dovranno pagare le spese sanitarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 29 luglio 2024 – I problemi dell’overtourism si stanno facendo sentire anche suglie le strutture. Inin estate, ad andare sotto pressione non c’è solo Firenze, ma anche glidella costa, come Massa, Piombino, Cecina, Viareggio. A tratteggiare questo quadro è il presidente della regioneEugenio: “I pronto soccorso – ha spiegato in conferenza stampa il governatore – sono in sofferenza. Ci sono situazioni e momenti nei quali otto accessi al Pronto soccorso su dieci sono di”. Si corre quindi ai ripari che, in questo caso, significa dare gambe ad una norma nazionale che era finita un po' nel dimenticatoio.