Sci di fondo Federico Pellegrino annuncia il ritiro dopo i Giochi di Milano-Cortina 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “E’ arrivato il momento di dire basta alla mia carriera agonistica. Non è oggi quel momento ma è una data fissata nel calendario, ovvero la chiusura delle Olimpiadi didel. E’ il momento giusto di ufficializzare questa decisione”. Con queste parole, plurimedagliato olimpico e campione del mondo nella sprint dinel 2017, hato i suoi piani per il. “Da questa settimana riprendo la preparazione insieme alla squadra e così sarà per tutto l’anno – spiegaai canali ufficiali FISI -. Per questo periodo di allenamento ho optato per una diversa organizzazione del lavoro rispetto agli scorsi anni, ricevendo la conferma che gambe e testa ci sono.