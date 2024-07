Parigi 2024 calcio femminile | Canada fa ricorso contro i sei punti di penalizzazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha presentatodopo i seidiche gli sono stati inflitti per lo scandalo droni in occasione del torneo didelle Olimpiadi di. Alla vigilia dell’esordiola Nuova Zelanda, due membri dello staff canadese avevano infatti fatto volare dei droni sopra la sessione d’allenamento a Saint-Etienne della compagine oceanica. Un comportamento costato caro allo alle campionesse di Tokyo 2020, penalizzate di 6. Il– che potrebbe persino passare il turno se si verificassero una serie di eventi – ha però fattoe la Corte arbitrale dello sport ha dichiarato in una nota che la decisione sarà annunciata mercoledì.fai seidiSportFace.