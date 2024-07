Nicola Chiellini tragedia in moto in Garfagnana Il ricordo degli amici | Era una persona speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lucca, 29 luglio 2024 –sulla strada regionale 445 della, dove ieri intorno alle 17,30 un incidente mortale ha interessato il tratto della variante di San Donnino a circa 100m dalla galleria, nel comune di Piazza al Serchio. Coinvolti una Renault Clio rossa che, da un prima valutazione, sembra procedesse in direzione Piazza al Serchio e, per cause ancora in corso di verifica, dopo avere perso il controllo del mezzo ha invaso l’altra corsia di circolazione andando a travolgere dueche stavano procedendo nella direzione opposta. L’impatto violento e improvviso non ha purtroppo lasciato scampo a uno deiciclisti,, del 1966, residente a Vicopisano, alla guida della custom che è deceduto nonostante i tanti tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.