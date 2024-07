LIVE Mountain Bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | dopo i primi due giri Braidot è quinto

Leggi tutta la notizia su oasport

14.34 Si apre una frattura tra iquattro e il gruppo. Schurter è l'uomo che appare più in difficoltà in questa fase. 14.33 Quarto! Il campione italiano sopravanza anche Nino Schurter. 14.32scavalca Hatherly per la quinta posizione! 14.31 Termina il secondo giro degli otto previsti. Fluckiger comanda le operazioni quando è passato il primo quarto di gara.è sesto e pienamente in lizza per un piazzamento di rilievo. 14.29 Davanti a tutti rimane Fluckiger, il quale sembrerebbe quasi tirare per il suo connazionale Schurter.rimane in sesta piazza e si avvicina ad Hatherly. 14.27 Samuel Gaze è riuscito a ritornare in scia al gruppone che va dal primo al 17mo posto. 14.26ha ricucito sul gruppetto di testa formato da Fluckiger, Koretzky, Schurter, Pidcock e Hatherly. 14.25 Koretzky insegue Fluckiger.