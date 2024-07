L’IA non sostituirà il fattore umano nel customer care Lo potenzierà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE nascono nuove professioni e nuovi posti di lavoro con i global shop assistant che seguono i clienti del fashion retail 24 ore su 24 su più lingue a livello mondiale. Aton, azienda trevigiana basata a Villorba, annuncia sei nuove assunzioni grazie proprio all’impiego dell’intelligenza artificiale. Aton è una tech company specializzata nei servizi It e digital nella filiera del fashion per tracciare i flussi dei capi di abbigliamento dai magazzini agli scaffali, fino alla registrazione delle vendite ai consumatori finali. Ma le sue applicazioni possono essere utili anche nel settore del largo consumo (food service per bar e ristoranti, ad esempio) e nell’oil&gas. Anche l’Onu si serve dei sistemi Aton per controllare le missioni di pace e i compound in vari paesi africani come Somalia, Congo e Sud Sudan.