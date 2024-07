Giornalisti condannati in Russia ostaggi di Putin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il fatto che laabbia processato in segreto iEvan Gershkovich e Alsu Kurmasheva – ha scritto il 25 luglio scorso il Washington Post – la dice lunga sulle accuse mosse contro di loro e sul sistema che ha messo in scena questo procedimento. La chiusura del processo, in violazione degli standard internazionali di base sui diritti umani, riflette la realtà che il caso contro questi due cittadini statunitensi è infondato e non potrebbe sopportare nemmeno un’esposizione pubblica manipolata e limitata, che è l’unico tipo di esposizione che i media favorevoli al Cremlino si sarebbero permessi. Il regime del presidente Vladimirha condannato Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, per spionaggio. Un tribunale di Ekaterinburg lo ha condannato a 16 anni di carcere.