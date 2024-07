Garance Authié la nuova fidanzata di Fedez contro le Ferragni | ecco la frecciata sui social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)dopo aver incrociato Valentinae Veronica Ferraro (rispettivamente sorella e migliore amica di Chiara) a una sfilata a Forte dei Marmi, non ci ha pensato due volte a postare suiun video che non appare certamente casuale, ma una vera e propriaallealleNei giorni scorsi c’è stato un intra Valentinae Veronica Ferraro con, attuale fiamma di, in occasione di un evento di moda a Forte dei marmi. La modella ha infatti sfilato in passerella durante lo show di Marciano by Guess sotto gli occhi delle due donne presenti come spettatrici. I video di quel momento hanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando commenti da ogni dove.