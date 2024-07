Fuori controllo Achille Costacurta voci choc sul figlio di Martina Colombari | Cosa gli succede

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Due settimane fa hanno fatto scandalo alcuni commenti social e Instagram story pubblicate da, ildell’ex Miss Italiae dell’ex calciatore del Milan Billy. Il giovane, classe 2004, una quindicina di giorni fa ha postato sui social foto con sostanze stupefacenti, mazzette di denaro e pesanti insulti alla madre. “Vai come si traffica: quando seipuoi spostarne quanta ne vuoi”. Non solo il giovane avrebbe taggato la madre in questi contenuti in cui compaiono bustine di droga e un grande quantitativo di soldi, ma ha anche lasciato degli sgradevoli commenti sotto le foto postate dasul suo account Instagram, insultandola: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca***. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”, una delle frasipubblicate da