Follia sparano sulle famiglie al parco durante un raduno Vittime e feriti le immagini dell’attacco

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un tremendo atto di violenza, assolutamente folle per la sua dinamica. Ancora un attacco con armi da fuoco ha sconvolto l’America nel pomeriggio di domenica, intorno alle 18.20, quando la folla radunata in unpubblico a Rochester, nello Stato di New York, a circa 540 Km a nord di Manhattan, è stata presa di mira da uno o più cecchini che si sono messi a spararegente. In quel momento era in corso unal quale erano presenti molte, il che rende l’atto ancora più incomprensibile. La polizia di Rochester è intervenuta rapidamente sul luogo, ma non ha potuto impedire che un ventenne cadesse vittima dei colpi. Oltre alla vittima, ci sono almeno altri 6, di cui uno in gravi condizioni. “Non sappiamo ancora quante persone abbiano sparato”, ha riferito il Capitano della Polizia locale Greg Bello.