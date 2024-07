Dove vedere in tv Italia-Olanda di volley femminile Olimpiadi | data orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giovedì 1 agosto (ore 17.00) si gioca, seconda partita della nazionale azzurra nella fase a gironi delledi Parigi 2024. Le ragazze di Julio Velasco hanno debuttato ottenendo una vittoria sofferta contro la Repubblica Dominicana, cedendo un set e venendo fuori da un momento di grande difficoltà. Un successo contro le Oranje spalancherebbe le porte dei quarti di finale. C’era tantissima pressione su Anna Danesi e compagne, e in parte si è vista. Un 3-1 che poteva tranquillamente anche risolversi in maniera più semplice per le azzurre, che hanno sciupato un vantaggio di 18-12 e 23-19 nel corso del secondo parziale. Paola Egonu è ana corrente alternata, ma quando si è accesa è stata debordante. Lo si sapeva prima della vigilia, ma il problema in posto 4 c’è ed è pesante.