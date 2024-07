Donazione indiretta di denaro | il trucco dei furbi che fa anche risparmiare sulle tasse

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) Qual è ildeiper evitare di pagare leo pagarle di meno? C’è ladi: ecco come funziona. Donaremente somme dispesso viene utilizzato come sistema per operare un netto risparmio fiscale. Nel caso dei soldi regalati ad esempio da un genitore ad un figlio o ad altre persone, come altri familiari o amici con motivazioni specifiche si raggiungono evidenti vantaggi. Si devono pagare ledonazioni? – cityrumors.itCome avvengono queste operazioni e qual è la reazione del fisco al riguardo? Le domande sono di diverso tipo: ci si chiedese queste somme diricevute in dono devono essere dichiarate oppure no. Spesso laavviene a persone residenti all’estero.