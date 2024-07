Autovelox illegaliraffica di sequestri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) Raffica diin tutta Italia diillegali,disposti nell'ambito di un'inchiesta della procura di Cosenza che ha accertato la'non legittimità' rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-Exspeed v 2.0. Il legale rappresentante della società appaltatrice è stato denunciato per frode nella pubblica fornitura. Interviene la Lega:il ministro dei Trasporti Salvini è al lavoro per mettere ordine in una situazione di caos. La salvaguardia degli utenti è priorità.