Ambiente estate e vacanze | piccoli gesti quotidiani per consumare meno energia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prestare attenzione ai consumi energetici è il primo passo per un’economia domestica efficiente.delle singole famiglie che, se sommati, forniscono un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica stabiliti dall’UE. In tema di consumi energetici estivi, il re della casa è senza dubbio il condizionatore: una suaone responsabile incide positivamente sulla bolletta della luce e sulle emissioni di CO2. Il mercato dei condizionatori in Europa è quanto mai florido, sospinto dall’aumento delle temperature e del tasso di umidità; si stima che nel 2030 raggiungerà i 46,8 miliardi di dollari con un CAGR del 6%. A dominare è il segmento residenziale, trainato dalla ricerca di un maggior comfort domestico e una crescente attenzione per l’efficienza energetica di questi dispositivi.