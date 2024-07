Salvatore Cavallaro eliminato perde la testa una scena raccapricciante | calci e urla Parigi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Una brutta eliminazione per, fuori al primo match a2024: il pugile è stato infatti sconfitto col punteggio di 4-1 dal turco Kaan Aykutsun all'esordio nel tabellone categoria 80 chili della boxe maschile. Una sconfitta che ha fattore la, atleta di Catania, che una volta terminato il match ha preso ale corde sul ring. Dunque la procontro gli arbitri per come hanno amministrato l'incontro: "Bravi arbitri!", hato ai giudici per mostrare tutto il suo disappunto. Va detto che al termine dell'incontro, quando Aykutsun è stato proclamato vincitore,ha reso onore all'avversario, abbracciandolo e complimentandosi. Dunque, ecco che si dirige prima verso il pubblico e poi verso l'arbitro: al termine del breve confronto l'esplosione di rabbia che lascia senza parole anche i telecronisti.