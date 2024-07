Robert Downey Jr torna nel MCU nel ruolo di Dr Destino! Trapelate foto sul film Fantastic Four

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 28 luglio 2024) Incredibile ma vero. La Marvel ha rilasciato la notizia bomba della settimana e probabilmente dell’ultimo periodo, della quale si parlerà per i mesi a venire. Durante il San Diego ComicCon 2024, in un panel dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe, è stato annunciato cheJr tornerà, ma non nei panni di Iron Man quanto in quelli di Dottor. Il classico antagonista deii 4 farà la sua apparizione in quelli che saranno i prossimi capitoli sugli Avengers, ovvero Secret Wars (il sesto capitolo) e Doomsday (il quinto che era ancora senza titolo dopo che il progetto Kang è stato cancellato in seguito alle accuse contro Jonathan Majors). Non si sa ancora se apparirà all’interno delsuii 4.