Ricorda la Guerra Fredda | Putin minaccia gli Usa sui missili a medio raggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Se gli Stati Uniti schiereranno i loroa lungoin Germania a partire dal 2026, la Russia si considererà «libera dalla moratoria precedentemente dichiarata unilateralmente sullo spiegamento dei nostri mezzi di attacco ae corto, compreso l'aumento delle capacità delle forze costiere della nostra Marina». Lo ha detto il presidente russo Vladimirin occasione di una parata della marina militare russa a San Pietroburgo, riferendosi al riavvio della produzione di armi nucleari ainter. «Lo sviluppo di sistemi di questo tipo è attualmente in fase di completamento. Adotteremo misure speculari nel loro dispiegamento alla luce delle azioni intraprese dagli Stati Uniti e dai loro stati satellite in Europa e in altre parti del mondo», ha affermato il presidente russo.