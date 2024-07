Parigi 2024 Martinenghi oro | Una medaglia da sognatore E’ tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Questa è unada. L’ho sognata tanto, anche nei momenti un po’ più bui, quando dicevo no c’era la speranza del sì, il sì era sempre rivolto all’oro. Erano più le volte che dicevo no, ma il sì era oo niente, questo è il”. Lo ha detto un emozionato e fiero Nicolòdopo la vittoria dell’oro olimpico anei 100 metri rana. Alla Defense Arena spettacolare trionfo del ranista azzurro, che a sorpresa, ma non troppo, è riuscito a toccare per primo al termine di una finale insolitamente lenta, ma con tutti i big lì a giocarsela.