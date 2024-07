Muore a 93 anni la scrittrice irlandese Edna O' Brien

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) LaO', che ha esplorato le complicazioni e le contraddizioni della vita delle donne in una carriera letteraria durata più di mezzo secolo, è morta all'età di 93dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato il suo agente, scrivono i media britci. In una serie di romanzi, a partire da 'Ragazze di campagna', inizialmente vietati in Irlanda ma apprezzati all'estero, O'ha dato voce alle donne che lottano contro le aspettative oppressive e ipocrite della vita rurale. La sua attenzione si è ampliata in opere successive come 'House of Splendid Isolation' e 'The Little Red Chairs', ma ha sempre mantenuto l'intelligenza acuta e l'audacia che hanno fatto sì che Philip Roth la definisse "la donna più dotata che oggi scrive narrativa in inglese", scrive il Guardian.