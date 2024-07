Jeff Hardy | Non accetterò un’introduzione nella WWE Hall of Fame da singolo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024)racconta a “Busted Open Radio” che due anni fa gli è stata presentata l’opportunità di essere introdottoWWEof, come confermato anche da suo fratello Matt. Proposta però che il “Carismatic Enigma” ha rispedito al mittente perché Matt non sarebbe stato incluso. Ancora oggi conferma la sua volontà di voler essere introdotto nellofsolo se sotto il nome di “Boyz” “Quando ho rifiutato la prima volta, l’ho fatto perché non mi sembrava giusto andare lì senza Matt. Voglio dire, ho pianto dopo quella telefonata, solo ripensando a tutti quei momenti davvero fantastici che ho regalato al mondo del wrestling. Ne sono così orgoglioso, ma non mi sembrava giusto, per niente. Quindi volevo solo aspettare. Se dovessi entrareof, sarà sicuramente con Matt. Sarà una cosa degliBoyz.