Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Lenon hanno età. Chiedere conferma ache ha da poco compiuto 58e sta per esordire ai Giochi. Gioca a tennistavolo, per i profani il, e rappresenta il Cile di cui ha acquisito la nazionalità. Si era ritirata dall'attività agonistica nel 1986 perché fu introdotta la racchetta a due colori che rese inadeguato il suo stile di gioco. Tredopo, nel 1989, si trasferiva in Cile pernare i bambini. Lì iniziano a chiamarla “Tania”. Durante la pandemia, chiusa in casa con il lockdown, pggia da sola per tenersi innamento. Alla riapertura dei club si rimette a gareggiare. Vince. È competitiva. I giovani cileni la chiamano “ladel”. Una delle sue avversarie sarà Ni Xia Liang, 61, nazionale cinese a inizio'80, emigrata in Lussemburgo, di cui è cittadina, nel 1991. È alla quinta Olimpiade.