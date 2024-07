Confartigianato | Purtroppo niente svolta Non servono gli eventi spot Subito un brand Conero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) di Ilaria Traditi Marco Pierpaoli, come si sta configurando dal punto di vista deglie del commercio l’estate anconetana 2024? "Non vedo grossi cambiamenti rispetto al passato, mi sembra che siamo in linea con il 2023. Ancona storicamente si svuota nei mesi estivi e la proposta die altre iniziative culturali e artistiche non è mai stata memorabile. Ma questo non significa che le cose non possano cambiare". Forse puntare sull’estate non è la strategia giusta avendo altre località limitrofe più attrezzate per il turismo balneare? "Sicuramente località come Senigallia, Sirolo o Numana sono più turistiche per il target prettamente estivo e anche gli stessi anconetani come ben sappiamo se ne vanno a cercare proposte altrove. Io sostengo da tempo che dovremmo lavorare in rete con i Comuni vicini e creare un ’’ con un cartellone dicondiviso.