Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

(Di domenica 28 luglio 2024) Continuano le emozioni sul ring dell’Arena Paris Nord. I tornei dialledientrano nella loro seconda giornata nella capitale francese. Sarà però la prima con una “dotazione completa, nel senso che ci sarà anche la sessione mattutina. Due gliin, e anche consecutivamente. Ma se per Giordana Sorrentino i timori non sono troppi, diverso è il discorso per Aziz Abbes Mouhiidine, punta del movimento maschile quest’anno. Un sorteggio semplicemente fuori da ogni logica lo ha fatto finire contro il bronzo iridato, l’uzbeko Mullojonov. Un paragone tennistico calzante (ma diverso per ragioni e contesto) è Djokovic-del Potro al primo turno a Rio 2016. Qui, però, si spera che sia l’italiano a far valere la propria forza, quella che lo rende ormai il più temuto da tutti.