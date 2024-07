Tennis | Gael Monfils farà anche il doppio a Parigi 2024 Sostituisce l’infortunato Reboul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Peraumenta il tasso di impegni alle Olimpiadi di. Il francese, presumibilmente all’ultima volta nella rassegna a cinque cerchi e già impegnato in singolare (domani contro Lorenzo Musetti), entra in tabellonenelmaschile. Questo a seguito di un non meglio precisato infortunio del connazionale Fabien, che avrebbe dovuto far coppia con Edouard Roger-Vasselin. Una situazione, questa, che non si sa quanto cambi nel contesto francese.: pioggia subito protagonista a. Inizio rinviato per molti italiani, Paolini salva Il fatto è che, seè effettivamente uno specialista, conè difficile dire quanto possa arrivare un’intesa immediata.