Roma | recuperato lo stabile ex Casa del Fascio appartenente Demanio dello Stato

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Ieri mattina pattuglie della Polizia Locale diCapitale, del XI Gruppo Marconi, sono intervenute in via Portuense al civico 549, per un incendio che ha interessato il piano terradenominato “exdel” . Dopo aver liberato gran parte degli alloggi occupati abusivamente e denunciato 7 persone negli scorsi mesi, dando seguito ad un’ordinanza del sindaco, ieri gli agenti hanno potuto portare a termine le operazioni di recupero dell’immobile, liberando i due alloggi ancora occupati. A seguito delle incendio sviluppatosi nell’ambiente magazzino, che di fatto ha reso inagibile la palazzina, èpossibile allontanare i 4 occupanti, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa da parte dei servizi sociali, poi accertata solo da un cittadino di 75 anni. Non vi erano minori all’interno.