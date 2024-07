Pubblicate le intercettazioni in carcere tra Turetta e il padre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) "Non sei uno che ammazza la gente, hai avuto solo un momento di debolezza. Non sei l’unico". È quanto ha detto ildi Filippoal figlio durante il colloquio neldi Montorio, in provincia di Verona, lo scorso 3 dicembre. Parole che sarebbero dovute rimanere segrete e che invece sono state rese pubbliche da Giallo, un tabloid che si occupa di inchieste e approfondimenti su fatti di cronaca nera. Inevitabile, dunque, che l'aver sbattuto in prima pagina il contenuto della conversazione tra l'assassino che l'11 novembre 2023 uccise Giulia Cecchettin con 75 coltellate e ilproducesse come risultato una gogna mediatica per il genitore, "colpevole" di esser stato vicino al figlio omicida sì, ma pur sempre suo figlio. In molti hanno interpretato le parole pronunciate dai genitori a Filippo come il tentativo di sminuire o giustificare quel che ha fatto.