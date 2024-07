Parigi 2024 Salvini contro la cerimonia | Cristiani insultati

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – “Aprire le Olimpiadi insultando miliardi dinel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi”. E’ duro il commento su X del leader della Lega Matteoalla ‘parodia drag’ de l’Ultima cena’ nellainaugurale delle Olimpiadi di. Il vicepremier posta l’immagine della rappresentazione dell’Ultima cena uno dei quadri omaggiati e rivisitati nelladi apertura dei Giochi, e la mette a confronto con il dipinto di Leonardo Da Vinci. “Anche all’inaugurazione dei Giochi la Francia di Macron e Melènchon è riuscita a dare il peggio di sè: prima la rappresentazione in chiave drag queen dell’ultima cena che prende in giro miliardi dinel mondo, poi i capi di Stato lasciati sotto la pioggia. La Francia di oggi sembra in mano a filo islamici che non hanno nulla delle loro radici.