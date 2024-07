Paolini-Bogdan oggi in tv tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Jasmineaffronterà Anain occasione del primo turno del torneo disingolarealledi. Ci si aspetta molto dallata italiana sul rosso francese, dopo le recenti finali al Roland Garros e a Wimbledon: riflettori sulla giocatrice nata a Castelnuovo di Garfagnana, tra le maggiori indiziate per arrivare a medaglia in questa edizione dei Giochi. La romena è un’avversaria ostica e propone un ottimo gioco da fondo, sebbene non sia nella fase più alta della sua carriera. Esordio complesso, ma tutto sommato alla portata di, la quale ha dimostrato una straordinaria continuità nell’annata in corso su tutte le superfici.