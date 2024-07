Nuove regole per condividere gli account Disney+ fra nucleo familiare e utenti extra

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Annunciate lo scorso settembre e ribadite l’aprile seguente, in questi giornista inviando ai propri abbonati delle email in cui comunica alcuni cambiamenti in dirittura d’arrivo, fra cui spiccano lepergliin Italia. Non si tratta di un vero e proprio blocco, né di un divieto, ma di alcune limitazioni alla condivisione degli abbonamenti a, è bene precisarlo subito. Dopo Netflix (e come Netflix), anche la piattaforma di streaming di Disney ha cambiato leinserendo l’opzione Utentee il concetto di, limitando di conseguenza la condivisione deglifra persone che non vivono insieme. Fra le novità, si segnala anche il giro di vite contro chi utilizza gli ad-blocker, i quali rischieranno la sospensione degli abbonamenti e altre penali. Ecco tutto.