Non siamo il Paese del coraggio E quell' aneddoto su Ancelotti | altre bordate da Arrigo Sacchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Paolo Vanoli si è preso già il Toro a suon di allenamenti e “sgridate” ai suoi calciatori. E per“arriva in granata nel momento giusto: credo che la tifoseria abbia voglia di qualcosa di diverso, l'avrà”. Come punto di partenza “deve esserci la pazienza: ce ne vorrà un po' prima che vada tutto nella direzione voluta. Vanoli ama trasmettere idee e con le idee si trasmette calcio il belcalcio”. Dell'allenatore ex Venezia, reduce da una promozione in Serie A con la squadra lagunare, ho apprezzato “la capacità di non snaturarsi mai di fronte alle difficoltà. Il traguardo della promozione parte da lontano ed è meritatissimo, un riconoscimento tangibile al suo lavoro”.