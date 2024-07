Lorenzo Musetti si ferma in finale a Umago | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024)si èto soltanto in, sconfitto in ultima istanza da Francisco Cerundolo sul rosso croato. L’azzurro ha soltanto sfiorato il terzo titolo in carriera, cedendo al tie-break del terzo set allo specialista argentino. Settimana comunque positiva per il carrarino, in vista della sua imminente partenza verso Parigi, in vista delle Olimpiadi: il carrarino sarà protagonista sia in singolare che in doppio, dividendo il campo con il connazionale Luciano Darderi.super a: una settimana che certamente non dimenticherà.La fiinale del torneo Atp diha portato sia punti preziosi che un notevole bottino pecuniario per a, il quale adesso sfiora il suo beste ha messo in cassaforte una buona cifra.