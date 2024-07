LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Filippo Ganna per la medaglia nella crono Tarling favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellametro individuale maschile, valevole per ilsu strada alledi2024. Si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda le due ruote ai Giochi. Un percorso che sarà per specialisti puri delle prove contro il tempo: saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo in centro a. Tracciato che sarà completamente pianeggiante. Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversare Place de la Bastille e passare davanti al Ve­lo­drome Jacques Anquetil, prima di raggiungere il Bois de Vincennes, con alcune insidie come curve a gomito in un percorso che prevede invece diversi tratti nei quali si può spingere.