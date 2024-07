Il ritorno alla normalità dei giovani ex detenuti francesi è un problema sociale irrisolto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) È un pomeriggio afoso di fine giugno a Meyzieu. L’aria è statica, sotto un sole cocente. È in questa banlieue dell’est di Lione, in Francia, che il 19 giugno due minorenni di tredici anni si sono filmati mentre davano fuocoscuola elementare Marcel Pagnol. Questo evento non tarderà a infiammare il dibattito politico sulla criminalità minorile, già molto presente in Francia negli ultimi mesi. Dibattito iniziato dopo le rivolte deidelle banlieue l’anno scorso, – che manifestavano per la morte di Nahel, il ragazzo di origini algerine ucciso da un poliziotto –, e alimentato da fatti più recenti come lo stupro di una dodicenne ebrea nella regione di Parigi qualche settimana fa. Da parte dell’ex premier Gabriel Attal sono arrivate affermazioni quali: «È necessaria una scossa di autorità. Siamo pronti a darla».