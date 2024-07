Elena Cecchettin e le parole del padre di Turetta | Rifiutare ogni giustificazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Venezia, 27 luglio 2024 – “Normalizzazione sistematica della violenza”: non si riferisce esplicitamente alle frasi intercettate trae figlionel loro primo colloquio dopo l’arresto,dette quandoe madre per la prima volta guardano negli occhi quel ragazzo che ha confessato di avere ucciso Giulia. La reazione diarriva da un paio di stories pubblicate sui social: sfondo nero,nette. “Non sono sorpresa da certe notizie, assolutamente. La liberazione dalla violenza patriarcale parte dalla violenza contro le donne e contro le minoranze., perché non c’è mai unaper l’oppressione”, scrive la sorella della vittima.