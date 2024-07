Carlo ultime notizie L’errore catastrofico del Re sentenza raggelante

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024) “Incolpo il Re per la situazione terribile” in cui si trova la Monarchia. Parole durissime nei confronti diche hanno avuto un impatto molto negativo sull’immagine del Sovrano, già considerato debole dalla maggior parte dei sudditi. Re, il giudizioUn giudizionei confronti di Re, pronunciato dall’esperto in questioni reali, Tom Bower, che non risparmia il Sovrano. Eppure bisogna spezzare una lancia nei confronti di Sua Maestà che sta vivendo un momento molto complesso per la Corona. Anche se le sue difficoltà sono da rintracciare già all’inizio del suo regno, perché non è facile confrontarsi con una Regina longeva come sua madre Elisabetta II. In 70 anni la vera grande crisi della Famiglia Reale che la Regina ha dovuto affrontare è stata la morte di Diana.