Basket la Germania batte nettamente il Giappone nel debutto alle Olimpiadi 22 punti di Franz Wagner e 18 di Theis per i tedeschi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Lanon sbaglia la prima a Parigi 2024! Nelal torneo olimpico didi Parigi 2024 – giornata inaugurale del gruppo B – i teutonici sconfiggonoilcol punteggio di 97-77, prendendo il largo nel quarto conclusivo senza concedere possibilità di replica aisi che erano riusciti a rimanere a contatto per 30’. 22di uno scatenatoe 18di Danieltra le fila dei, mentre per isi il miglior realizzatore è Rui Hachimura che mette a referto una doppia doppia da 20e 10 rimbalzi. I campioni del Mondo in carica innestano subito le marce alte (9-5), con i teutonici che doppiano gli avversari a metà parziale grazie alla schiacciata die alla bomba di Daniel(16-8).