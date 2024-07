Antonella Fiordelisi pace fatta con l’ex gieffina | il ritorno di fiamma scatena i social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 luglio 2024)al fianco di Oriana Marzoli:tra le due ex gieffine che si sono riviste La showgirl salernitanae Oriana Marzoli hanno fatto scattare la nostalgia dei fan del Grande Fratello, postando insieme da Salerno nelle scorse ore. Come ricorderete le due ex concorrenti del reality erano state protagoniste di qualche alto e basso, con un’amicizia nata dopo il reality, e poi esaurita in breve tempo. Ma di recente le cose sarebbero cambiate e le due avrebbero fatto, come testimoniato anche dagli scatti postati suinelle ultime ore, prima le due modelle hanno fatto tappa a casa dia Salerno, per poi concedersi una cena insieme in centro, non senza regalare qualche scatto ai loro follower che non hanno mai smesso di sostenerle anche dopo la fine delle loro avventure al Grande Fratello.